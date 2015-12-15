Госрыбагентство начало набор в первый рыбный патруль в Киеве

В Киеве стартовал конкурс на 63 вакансии инспекторов, а также 13 вакансий руководителей и их заместителей в первый рыбный патруль, который начнет работу в марте 2016 года, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства (Госрыбагентство).

«Киевский проект является пилотным, в 2016 году его опыт применят по всей территории Украины. Уже в середине февраля соответствующий конкурс начнется в Чернигове, Черкассах, Полтаве, Запорожье, Николаеве, Херсоне, Одессе, в регионе Черного и Азовского морей», - говорится в сообщении.

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Несмотря на то, что официально конкурс начался сегодня, претенденты могли заполнить анкету уже с 9 декабря.

«Только за первые сутки мы получили 359 анкет. За первые 5 дней - 590», - цитирует пресс-служба заместителя главы Госрыбагентства Павла Гвозденка.

После конкурса, который агентство намерено транслировать в интернете на своем канале с первого дня набора, кандидаты пройдут обучение с учетом опыта Эстонии и Норвегии, сообщает пресс-служба.

«Норвежская сторона согласилась продать Украине свои технические наработки по электронной системе отчетности промышленного вылова рыбы. Уже на прошлой неделе технический сотрудник посетил Норвегию, где изучал, как работает эта система. Намерены запустить ее в Украине уже в 2016 году», - цитирует пресс-релиз главу Госрыбагентства Ярему Ковалива.

Руководители проекта в первую очередь обращают внимание на наличие у кандидатов высшего образования, отсутствие судимости, удовлетворительный уровень здоровья и физподготовки, и наличие водительских прав.

Государственное агентство рыбного хозяйства намерено обеспечить новых рыбных патрульных современной формой, приборами ночного виденья и прочей европейской техникой, а также катерами мощностью 150 лошадиных сил, что втрое превышает мощность тех, которые используются рыбоохраной на сегодня.

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Как сообщал УНИАН, Государственное агентство рыбного хозяйства намерено ввести в 2016-2017 годах в Украине европейскую систему регулирования промышленного вылова рыбы с целью установления предельных объемов вылова и обеспечения бережного использования водоемов. Согласно новым правилам, в 2016 году заработают рыбный патруль, который заменит рыбоохрану, а также электронная система мониторинга и отчетности по промышленному вылову рыбы.

Штат рыбного патруля будет существенно сокращен по сравнению с действующим органом охраны порядка в отрасли с целью повысить заработную плату сотрудникам с 1,5 тыс. грн до 4-6 тыс. грн. По словам главы Государственного агентства рыбного хозяйства Яремы Ковалива, необходимость создания нового органа назрела ввиду масштабного уровня коррупции в отрасли.