Зачем нужны экомузеи

В Украине растет запрос на использование альтернативных источников энергии, потребления экологически чистых продуктов, необходимости правильной утилизации мусора. Движения за сохранение экономической среды и различные эко-акции из года в год поддерживает все больше людей. «Ряд исследований общественного мнения свидетельствуют, что все больше рядовых украинцев четко осознают актуальность экологических проблем страны, а 95% стремятся активно участвовать в решении важных вопросов в области охраны окружающей среды», - отметил сопредседатель Ассоциации зеленых Украины, эколог Ярослав Задесенец.

Вместе с тем, большинство украинцев, которые где-то когда-то что-то слышали о важности вышеперечисленных мер, часто не имеют представления, как это все функционирует. Как результат, люди не видят необходимости пользоваться всеми средствами, которые предлагает современный мир, для сохранения планеты.

Исправить эту ситуацию, по мнению ряда экологов, может открытие в Украине первого Экоцентра GreenHouse, целью которого станет обучение всех желающих жить в гармонии с природой. Воплотить такую идею в жизнь взялись четыре сотрудницы WWF (Всемирного фонда дикой природы) в Украине. «Фактически, природоохранные проекты в Украине - это наше и призвание, и работа», - говорит одна из организаторов проекта Валерия Немыкина.

Команда WWF в Украине, в основном, занимается сохранением краснокнижных диких видов животных и растений в нашей стране: от создания эко-коридоров для медведей до сохранения старовозрастных лесов. Помимо этого, экологи активно поддерживают мировые эко-тренды. К примеру, все больше последователей появляется у акции Час Земли – глобального ежегодного международного эко-действия в одну из последних суббот марта, когда во всем мире люди выключают свет на один час, организованного Всемирным фондом дикой природы. «Также мы реализуем много других проектов совместно с коллегами и волонтерами», - рассказывает Валерия.

Что же касается создания интерактивного центра охраны природы, по словам активистки, эта идея будто все время «летала в воздухе»: «Каждый раз, посещая интерактивные естественные музеи или визит-центры природоохранных территорий в других странах, мы жалели, что в Украине, помимо Музея воды, нет ничего похожего. Фактически, это было нашей мечтой: создать в Украине что-то вроде экохаба – места, где в интересной интерактивной форме можно было бы узнать о экодружественном образе жизни, а также экологически провести время: поиграть в эко-игры, научиться сортировать мусор, увидеть мир глазами осетра, послушать лекции на природные темы, узнать больше об украинской дикой природе, собственно, самому прочитать лекции, привести своих детей и поиграть вместе с ними. И чтобы все это было открытым для всех, бесплатным».

На самом деле, подобные экоцентры – не новинка в мире. К примеру, наши соседи – поляки – уже давно открыли подобное заведение. Экоцентрум в польском городе Вроцлаве функционирует на деньги небезразличных к проблемам окружающей среды граждан. Целью польского Экоцентрума является проведение различных экоинициатив, которые касаются и возникновения причин, и устранения последствий экологических проблем.

В то же время, проводится обучение молодежи, как правильно и экономно распоряжаться природными ресурсами. Эдакое экообразование для молодых поляков.

Один из популярных экоцентров в Швеции, существующий с 1993 года, располагается в городе Гетеборге. В нем, помимо лекций для молодежи об экопроблемах, которые постоянно возникают перед человечеством и о необходимых экологических действиях для предотвращения этих проблем, экологи проводят «блуждающие» лекции – пешеходные экскурсии, сопровождаемые информацией, дающей наиболее полное представление о существующих в мире экологических проблемах по тем или иным отраслям экономики. Дело в том, что выставка состоит из тематических номеров - энергетика, транспорт, экологические этикетки, строительство, переработка и текстиль. Это позволяет адаптировать содержание лекции в соответствии с пожеланиями посетителей, например, чтобы посетить какой-то определенный объект.

Кроме того, эксперты экоцентра в Швеции проводят консультации для предприятий, желающих сделать свое производство экологически чистым. Таким образом, этот экоцентр создает общую платформу знаний и мотивации для сотен предприятий, учреждений и организаций ежегодно. В этой связи не удивительно, что бережное отношение к природе – один из главных лозунгов шведов, объединяющих страну. Ее жители считают, что каждый может и должен вносить свою лепту, пусть даже и небольшую, в общее дело – сбережение окружающей среды для будущих поколений.

Открытие подобного Экоцентра в Киеве точно также направлено на улучшение информирования населения по проблемам охраны окружающей среды. «Повышение экосознательности украинцев – одна из важнейших задач большинства украинских экологических организаций, чем бы конкретно они не занимались – от сбора и правильного хранения батареек, до спасения вымирающих видов животных и растений. Именно общественность, через посредство подобных центров, может и должна стать движущей силой в решении многочисленных вопросов в области охраны природы», - считает Ярослав Задесенец.

Впрочем, помощь общественности нужна инициаторам создания в Украине интерактивного Экоцентра даже сегодня – на первых стадиях его реконструкции. Активисты WWF в Украине отмечают, что, пообщавшись с директором столичного Ботанического сада им. Гришко, получили поддержку и возможность взяться за перепланировку заброшенной теплицы на территории ботсада в центр охраны природы GreenHouse. «Это отличная локация, Ботанический сад находится в центре Киева, его посещают много людей, особенно, с детьми. Но здание подлежит реставрации, а финансирование приходится искать самим», - рассказала Валерия Немыкина.

«Как всегда, во время строительства появилось много проблем, поскольку нужно было демонтировать старые элементы, ремонтировать пол, провести коммуникации, частично восстановить стены и крышу. Но мы не сдаемся, часть работ уже готова… По состоянию на сегодняшний день у нас готова проектная документация, проведен демонтаж старых конструкций, восстановление фундамента, готова часть экспонатов для GreenHouse», - говорит активистка.

На сегодняшний день, по причине нехватки финансов, организаторами проекта была запущена инициатива по сбору средств для завершения создания центра природы. И небезразличные люди за приятные подарки (сертификат на подаренный центру кирпич, имя благотворителя на стене центра, или дерево, которое экологи высадят в честь помощника) могут внести свою лепту в создание важной экологической инициативы в Украине.

Виктория Мгламян