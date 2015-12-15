Ученые назвали просо ключевым элементом перехода людей к земледелию

Это произошло в Китае примерно 10 тысяч лет назад, рассказали ученые, выступая с докладом на проходящем в Шанхае археологическом форуме, сообщает Lenta.ru.

По мнению исследователей, после одомашнивания проса на территориях Северного Китая и Внутренней Монголии этот злак начал появляться по всей Евразии. Его распространению поспособствовали племена, кочевавшие по континенту с 2500 по 1600 годы до нашей эры. Ученые уверены, что просо было выбрано ими в качестве основной земледельческой культуры благодаря своей неприхотливости.

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Археологи настаивают, что просо помогло древним народам обеспечить продовольственную безопасность. Произошло это во многом благодаря тому, что урожай можно собирать спустя 45 дней после посева. К примеру, урожай риса можно собирать лишь по прошествии ста дней. Подобная закономерность позволила людям «осесть», а затем и начать выращивать различные культуры, накопив излишки проса и используя их для пропитания.

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Впоследствии народы, приступившие к выращиванию нескольких культур, смогли завершить переход от охоты и собирательства к земледелию и начать развиваться, опираясь на сезонное выращивание разных злаков.