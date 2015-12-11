Климатический саммит в Париже продлили для принятия нового соглашения

Как сообщает Радио Свобода, об этом сказал министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус.

По его словам, в завершающий день участники конференции примут новое климатическое соглашение.

В конференции принимают участие представители 195 стран. «Атмосфера хорошая, все идет положительно и в правильном направлении», – сказал Фабиус.

Источник, близкий к переговорам, сообщил агентству Reuters, что «ночь на пятницу была очень сложной».

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Новый договор о защите климата должен заменить Киотский протокол - международное соглашение об ограничении выбросов в атмосферу парниковых газов, срок действия которого истекает в 2020 году.

Представители многих стран критикуют текст будущего соглашения, заявляя, что он оставляет без внимания много нерешенных вопросов.

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Международная климатическая конференция началась в Париже 30 ноября.

В 2011 году было заключено соглашение, согласно которому план действий по замедлению изменения климата разработан и согласован до конца 2015 года.