Об этом пишет Аксель Бояновский в своей статье «Миллиардное соглашение по климату», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel.

Это продолжалось 23 года, и теперь, наконец, свершилось. Представлен окончательный проект соглашения ООН по изменению климата. Всю ночь министры и делегаты вели переговоры, чтобы искоренить оставшиеся шесть процентов противоречий в тексте. В полной мере это еще не удалось. В пятницу утром французское председательство объявило, что саммит будет продлен до субботы. Но теперь очевидно, что позже будет представлено международное соглашение по климату.

В том, что все зашло так далеко, заслуга не только ООН, которая вела переговоры по климату. Основу соглашения составляют договоры между отдельными государствами. В этом году на межправительственных переговорах по вопросам климата происходила беспрецедентная борьба. Прежде всего, речь шла о деньгах.

С 2020 года старые промышленно развитые страны хотят ежегодно платить 100 млрд долларов бедным странам, чтобы они могли защититься от природных стихийных бедствий и заменить свои энергетические технологии. Большая часть суммы уже была обещана государствами. Италия и Германия подтвердили в Париже сумму в четыре миллиарда евро в год.

Однако: в фонды ООН поступило только около трех процентов от суммы, которая была утверждена на переговорах – остальная часть суммы будет распределена между государствами.

На самом деле, позиции были несовместимы

Без сделок нельзя было бы преодолеть блокаду, возникшую на переговорах в начале года. Позиции старых промышленно развитых и развивающихся стран казались несовместимыми.

Требования промышленно развитых стран:

Никакой компенсации за якобы нанесенный климату ущерб;

Запрет на отказ от интеллектуальной собственности; никакой передачи патентов на технологии;

Никаких финансовых подарков.

Требования развивающихся стран (с точностью до наоборот):

Возмещение ущерба, причиненного климату выхлопными газами старых промышленно развитых стран;

Помощь в переходе на возобновляемые источники энергии путем передачи патентов на технологии;

Никакого соглашения по климату без значительных финансовых выгод.

Как можно было прийти к компромиссу, если позиции были несовместимыми? Решение было таким: переговоры между отдельными странами.

Миссия Меркель

Больше всех соглашению препятствует Индия, которая с помощью дешевой угольной электроэнергии хочет вытащить из нищеты сотни миллионов жителей. Но как побудить Индию, третью в мире страну по количеству выбросов парниковых газов, защищать климат?

В 2015 году представители Индии и Германии встречались для переговоров десятки раз. Их главная тема: энерготехнологии. Индия могла бы «перепрыгнуть» эру ископаемого топлива, и сразу начать использовать энергию солнца, ветра и воды.

Канцлер Ангела Меркель лично ездила в начале октября со своими помощниками в Индию. Индийцы требуют право собственности на энергетические технологии в обмен на обязательства по защите климата. Но немцы готовы только к сотрудничеству в сфере технологий.

Немецкие компании будут инвестировать в энерготехнологии в Индии. Согласно договорам, составленным немецкими представителями, такое сотрудничество является общей целью.

Правительство США в ловушке

Обе страны надеются, что правовая норма укрепит доверие предпринимателей. И это будет способствовать экономическому росту в Индии и развитию энерготехнологий.

Защита климата как экономическая программа, в обход ООН. Можно ли таким образом, привлечь развивающиеся экономики к участию в соглашении по климату? Договоры должны служить предпосылкой того, что все страны подпишут глобальное соглашение по защите климата.

Главный представитель США в вопросах климата Тодд Стерн узнал, насколько сложна эта миссия, когда в октябре представил свой план Сенату США. Поддержка Индии в переходе к энерготехнологиям будет полезна и экономике США, уверял он своих соотечественников. Пояснения должны были мягко убедить консервативный Сенат проголосовать за соглашение.

Но именно индийские делегаты обвинили Соединенные Штаты в том, что в вопросе защиты климата они преследуют только собственные интересы. Сама Индия ставит свой собственный экономический рост, который значительно зависит от угля, выше защиты климата. Проблема межгосударственной дипломатии в сфере климата ясна: обе страны должны получать выгоду.

Ловкий ход Китая

Этот принцип побудил даже Китай пообещать финансовую помощь. Китай производил наибольшее количество парниковых газов за все 23 года пребывания в статусе развивающейся страны. Но он настаивает на том, что не должен платить за вред климату, потому что ответственность лежит на старых промышленно развитых странах.

Тем не менее, Китай предоставил Африке более трех миллиардов долларов. За этим стоят геополитические интересы, которые выходят далеко за рамки проблем климата: Страна хочет обеспечить себе влияние в Африке, поскольку вкладывает туда большие инвестиции.

Несмотря на это, африканцы заключили в Париже союз с европейцами и американцами для сотрудничества по вопросам изменения климата. Он обеспечит им пакет помощи на сумму около десяти миллиардов долларов. Индустриальные страны предоставят Африке деньги для перехода на возобновляемые источники энергии. Германия выделит три миллиарда. Технологические компании стран-доноров готовы помочь в этом процессе.

Другие компании также не отстают, они делают ставку на инвестиции в возобновляемые источники энергии. Все большее число банков, страховых компаний и фондов отказываются от инвестирования в добычу угля.

Сигнал из Парижа

Экономисты даже заявили о возникновении «угольного пузыря». Тенденция перехода к возобновляемым источникам энергии грозит обесценить нефтяные и угольные запасы. На карту поставлена экономическая деятельность Германии. Также риски увеличивает привлекательность альтернативных источников энергии.

Возникновение этого водоворота связано с климатическими переговорами ООН. Они задают направление. Они утвердили сумму в 100 млрд долларов в год для мер по охране климата.

Если международное сообщество в пятницу объявит о прощании со старыми энерготехнологиями, то это будет очевидным знаком для экономики. Похоже, этот сигнал поступит из Парижа.