Хакеры Anonymous взломали сайт премьера Японии в знак протеста против убийства китов

Об этом пишет РБК.

«Убийство китов не является культурным правом! Ваш сайт обрушен!» - говорится в сообщении в Twitter, адресованном главе японского правительства.

Anonymous также опубликовали сообщение о том, что группа ответственна за десятки предыдущих атак на сайты правительства, и пригрозили вновь взломать сайт Абэ в случае, если японские власти продолжат реализацию китобойной программы.

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Ранее главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга заявил журналистам, что один из сайтов премьера недоступен с утра 10 декабря и сейчас ведется следствие, сообщало Associated Press. Позже он сообщил, что сайт был частично восстановлен.

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В прошлом месяце Япония направила свой китобойный флот в Антарктику. Как ожидается, в течение трех месяцев он истребит до 333 китов, что на треть меньше, чем планировалось ранее. Токио настаивает, что ведет охоту на китов исключительно в исследовательских целях, отмечает Би-би-си.