Многоводная Украина: стране нужны чистые реки

По данным Организации Объединенных Наций, рост потребления пресной воды, вызванный увеличением численности населения и его миграцией, а также последствиями изменений климата, ведет к растущей нехватке водных ресурсов. Казалось бы, Украине, где насчитывается более 14 тысяч рек, в том числе, средних и малых, это не грозит. Но, несмотря на большое количество воды, у нас есть другая проблема - почти все водные объекты нашей страны существенно загрязнены, а чистых поверхностных вод в Украине и вовсе нет. Первые шаги для реанимации отечественных рек и озер делают сами украинцы - волонтеры и активисты убирают прибрежные зоны и пишут об этом петиции к президенту и в Киевсовет. К сожалению, воплощать в жизнь инициативы людей и принимать меры для спасения водных артерий власть пока не спешит.

Самые грязные водные артерии Украины

По данным наблюдений Центральной геофизической обсерватории, наибольшая концентрация загрязнений наблюдается в водных объектах бассейна Западного Буга, бассейна Днестра, Южного Буга, Северского Донца и Днепра. «В последние годы, в большинстве речных бассейнов наблюдается благоприятная тенденция к уменьшению содержания в воде минеральных соединений азота, но в реках Приазовья, Западного Буга, Северского Донца концентрации соединений азота остаются стабильно высокими. Уровень загрязнения поверхностных вод тяжелыми металлами остается высоким, несмотря на незначительное их уменьшение в большинстве водных объектов», - рассказывает начальник отдела информации о состоянии загрязнения природной среды Центральной геофизической обсерватории Ирина Колесник.

Чаще всего качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям не соответствует рыбохозяйственным нормативам по таким наиболее распространенным веществам, как соединения тяжелых металлов, азота, нефтепродуктов, фенолов и сульфатов. По данным на 2012 год, в Западном Буге содержание соединений аммонийного азота превышало предельно допустимую концентрацию в 33 раза, а тяжелых металлов - в восемь раз. Основной источник загрязнения этой реки – канализация. Во Львове она несовершенна, и сточные воды, которые сбрасывает город, существенно загрязняют Западный Буг.

Центральная геофизическая обсерватория делит состояние внешних поверхностных вод на четыре категории. «Пункты IV категории располагают на самых загрязненных участках рек. Такой пункт в Украине один - на Северском Донце, в районе Лисичанска. На этом пункте ежедневно проводятся следующие наблюдения: измеряются уровни воды, температура воды, содержание кислорода, электропроводность», - отмечает Ирина Колесник.

По словам сопредседателя Ассоциации зеленых Украины, эколога Ярослава Задесенца, на Востоке Украины загрязнение водных артерий связано, в первую очередь, с непосредственной близостью к промышленным объектам. В результате, в Северском Донце допустимая норма содержания канцерогенных соединений хрома порой превышает норму в девять раз, марганца - в 17, цинка, способного накапливаться в лимфатических узлах и влиять на формирование лимфоцитов, - в пять раз. Зачастую, это шахтные отходы, которые практически без очистки сбрасывают в поверхностные воды, а также стоки промышленных предприятий и жилищно-коммунальной сферы.

По данным на 2014 год, состояние вод ухудшилось и в реках бассейна Днестра. На реке Тисменица в течение прошлого года качество воды соответствовало 4 и 5 классу - загрязненные и грязные воды. На реке Стрый также нет качественных изменений к лучшему - в некоторых местах вода там отвечает 5 классу качества - грязные воды. В притоках Днестра - Тисменице, Опире, Лимнице, Быстрице Надвирнянской количество соединений марганца больше нормы в 29 раз, меди - в 41.

Что касается бассейна Днепра, это один из наибольших бассейнов Украины, который обеспечивает водой более 30 млн жителей. К сожалению, вода в водных руслах этого бассейна тоже оставляет желать лучшего. «Значительный ущерб экосистеме Днепра, рядом с ежегодным загрязнением бассейна органическими веществами, нефтепродуктами, хлоридами, сульфатами, солями тяжелых металлов, происходит загрязнение биогенными веществами в результате использования устаревших технологий сельскохозяйственного производства, низкой эффективности коммунальных очистных сооружений», - отмечает глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

К тому же, в днепровских водохранилищах, к примеру, в Кременчугском и Днепродзержинском, соединения марганца иногда превышают норму в 35 раз, а меди - в 80 раз.

Реку Лыбидь, например, и вовсе считают зоной экологического бедствия. Недавно на сайте Киевсовета появилась петиция с требованием немедленно принять меры по реанимации этого водоема и ликвидировать все без исключения «врезки в русло реки, через которые ежедневно сливаются тысячи литров химических веществ». Но пока действий со стороны власти в решении этого вопроса не наблюдается.

Способы устранения загрязнений

Следует отметить, что главным источником биологической заразы в водных артериях Украины специалисты считают стихийные свалки. Ведь в нашей стране около 50 тысяч квадратных километров завалены мусором. Больше 400 тысяч тонн отходов мертвым грузом лежат на полигонах, которые занимают 7% территории страны. К тому же, количество свалок постоянно растет.

Неорганический мусор, пластик, строительные отходы, гальванические элементы – батарейки - являются мощным химическим оружием. В процессе их разложения опасные химические вещества проникают в подземные водоносные горизонты, а оттуда, через грунтовые воды, - в поверхностные.

Не менее опасны для водных артерий и выбросы с предприятий. «Наибольшее загрязнение водные объекты испытывают от предприятий металлургической, горнодобывающей, химической, машиностроительной промышленности, - подчеркивает Ирина Колесник, - контрольные функции по охране природной среды от загрязнения возложены на Государственную экологическую инспекцию Украины».

По словам Татьяны Тимочко, для изменения ситуации к лучшему необходимо внедрить ряд мероприятий, направленных на улучшение качества воды в реках и озерах. «Первостепенное значение имеют инвентаризация объектов хозяйствования, работающих в области водоснабжения, и реконструкция, в том числе, модернизация станций аэрации и канализационных сетей, а также внедрение на предприятиях, осуществляющих производственную деятельность, систем ливневой канализации с очистными сооружениями для предотвращения загрязнения водоемов городов неочищенными дождевыми водами», - подчеркивает глава Всеукраинской экологической лиги.

С таким мнением согласен и Ярослав Задесенец, который считает, что украинские водоочистные системы нуждаются в полной реконструкции. И, если для этого недостаточно средств местных бюджетов, то следует привлекать к решению такой проблемы инвесторов. «Вариантом может быть привлечение инвесторов и сдача в концессию водопроводов, канализации и очистных сооружений», - отмечает он.

К сожалению, владельцы промышленных объектов не заинтересованы в установке такого нового оборудования или модернизации существующего. Все потому, что размер штрафа в сфере обращения с отходами составляет от 850 до 1700 гривен - проще заплатить штраф или взятку, чем инвестировать в новые технологии.

В более развитых странах сдерживающим фактором для загрязнения рек являются именно высокие штрафы. Так, в 2012 году Wal-Mart, крупнейший мировой ретейлер, признал, что в 16 округах штата Калифорния сбрасывал в реки токсичные вещества, в том числе, сульфат аммония, вызывающий раздражение кожи и слизистых оболочек. В результате, компания заплатила 110 млн долларов штрафа. Эта сумма почти в 3 тысячи раз больше, чем заплатили в 2012 году все нарушители природоохранного законодательства в сфере водных ресурсов в одной только Львовской области Украины.

Чистые воды Европы

Проблема загрязнения водных артерий является болезненной не только в Украине. К примеру, 30 лет назад реку Рейн, которая протекает на территории Швейцарии, Германии, Австрии, Нидерландов и Франции, называли европейской клоакой. Причиной тому - гремучая смесь химических соединений хрома, никеля, диоксина и дихлофоса, которые сбрасывала в реку мощная промышленность Германии. Сложно поверить, но за несколько лет европейцам удалось превратить Рейн, Сену и Темзу из сточных канав с промышленными отходами в водные артерии, в которых нерестятся лосось и форель.

Боролись за очищение крупных водных артерий комплексно. В 1970-х годах предприятия, расположенные в бассейне Рейна, начали модернизацию систем очистки стоков с применением безотходных технологий. Таким образом, к 1985-му, в Рейн перестали поступать соли тяжелых металлов, а с 1990 года - и другие опасные вещества. Примечательно, что на сегодняшний день река считается чистейшей артерией Европы.

За чистотой воды в рейнском бассейне и других реках Германии теперь следит целая сеть экологического оповещения, оснащенная современным оборудованием. Сеть позволяет на ранних стадиях определить источники загрязнения воды, быстро их локализовать и устранить. Такой мониторинг подкреплен патрулированием водной полиции, контролирующей предприятия.

Ренессанс пережила и главная водная артерия Франции - Сена. Еще в 1960-х годах она была в катастрофическом состоянии. Вследствие сильного загрязнения, в тот период в Сене водилось всего лишь три вида рыбы. Современные установки для очистки промышленных выбросов и ливневых стоков позволили за 20 лет реанимировать реку, на сегодняшний день там обитает больше 32 видов рыб.

Британская Темза в 60-х годах тоже была клоакой из промышленных отходов и канализационных стоков. Медленно умирать она начала еще во времена наполеоновских войн, когда в реку стали выводить канализационные стоки, промышленные и сельскохозяйственные отходы. В 1958 году ученые констатировали, что в Темзе, в черте Лондона, исчезла вся рыба. Это подтолкнуло власть к решительным действиям. В 1965-м они закрыли лондонский порт, на тот момент - крупнейший в мире, и занялись интенсивной очисткой русла.

Около 40 лет понадобилось властям и бизнесменам Лондона, чтобы возродить жизнь в Темзе. Здесь, как в Германии и Франции, решающим фактором стало внедрение новых технологий очистки.

В Норвегии законы чистоты соблюдают не только заводы и фабрики, но и каждый рыболов. Перед рыбалкой он обязан продезинфицировать болотные сапоги и рыболовные снасти, чтобы избежать попадания в воду опасных веществ. А для удобства процесса там у большинства рек и озер и вовсе действуют дезинфекционные станции.

Елена Пащенко