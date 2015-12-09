Генетики выяснили, что из-за климатических изменений гепарды пришли в Африку из Северной Америки

С полным текстом исследования можно ознакомиться в журнале Genome Biology, передает "Газета.Ru".

Исследователи проанализировали ДНК семерых гепардов, проживающих на территории Намибии и Танзании. Результаты работы показали, что гепарды возникли на территории Северной Америки, а их ближайшим родственником является американская пума.

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Около 100 тыс. лет назад гепарды пересекли Берингов пролив, направившись в сторону Африки. Постепенно из-за климатических изменений эти животные и вовсе исчезли с территории Северной Америки. Результаты работы не только пролили свет на происхождение гепардов, но и позволили ученым обнаружить существенные генетические мутации, влияющие на здоровье животных.