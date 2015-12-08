Рада має намір спрямувати кошти від екологічного податку у спецфонди охорони природи

За принятие законопроекта №2830 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно целевого направления экологического налога» проголосовали 233 народных депутата.

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Представляя законопроект, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики Николай Томенко заявил, что сегодня все средства от экологического налога направляются в общий бюджет и затем распределяются не по назначению. По его словам, результатом этого является практически полное отсутствие финансирования экологических проектов, в том числе мероприятий по борьбе с наводнениями в Закарпатской области.

«Из предусмотренных на прошлый год 71 млн грн на борьбу с наводнениями выделили ноль», - сказал он.

В этой связи он отметил, что этот законопроект, в случае его принятия, позволит направлять средства от экологического налога в спецфонды местного и государственного бюджетов в пропорции 80/20 соответственно, чтобы в дальнейшем использовать эти средства для выполнения природоохранных программ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года парламент внес изменения в Бюджетный кодекс Украины, в связи с чем средства, которые поступили в результате уплаты экологического налога, начали поступать в общий фонд государственного бюджета, что негативно повлияло на выполнение целевых программ по решению экологических проблем.