На юге Индии бушуют самые сильные ливни за последние 100 лет

Наиболее пострадали районы Тируваллур и Канчипурам, а также Ченнаи и Пудучерри, передают "Метеовести".

Три озера в районе Канчипурам переполнены. Главный министр штата Джаярам Джаялалитха распорядилась переместить жителей низин на возвышенность.

Читайте такжеЧисло жертв непогоды во Франции возросло до 16 (фото)

Стоит отметить, что ливни стали сильнейшими в Ченнаи за последние 100 лет. В спасательной операции задействована индийская армия и силы ВМС.

Ранее УНИАН сообщал, что дожди в Арктике, вызванные потеплением климата на планете, могут уничтожить северных оленей. Отмечается, что из-за потепления в зимний период последних трех лет в регионе наблюдается так называемый погодный феномен "дождь-на-снег". Естественным образом дождь формирует на поверхности слои льда.