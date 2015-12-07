На юге Индии бушуют самые сильные ливни за последние 100 лет
В результате крупнейшего стихийного бедствия на юге Индии более 250 человек погибли, более 200 тысяч индийцев остались без жилья.
Наиболее пострадали районы Тируваллур и Канчипурам, а также Ченнаи и Пудучерри, передают "Метеовести".
Три озера в районе Канчипурам переполнены. Главный министр штата Джаярам Джаялалитха распорядилась переместить жителей низин на возвышенность.
Читайте такжеЧисло жертв непогоды во Франции возросло до 16 (фото)
Стоит отметить, что ливни стали сильнейшими в Ченнаи за последние 100 лет. В спасательной операции задействована индийская армия и силы ВМС.
Ранее УНИАН сообщал, что дожди в Арктике, вызванные потеплением климата на планете, могут уничтожить северных оленей. Отмечается, что из-за потепления в зимний период последних трех лет в регионе наблюдается так называемый погодный феномен "дождь-на-снег". Естественным образом дождь формирует на поверхности слои льда.