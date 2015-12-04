СМИ: Из-за массовых убийств ИГИЛ Сирию атакуют плотоядные жуки

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail.

Правозащитники заявляют, что за последний год в Сирии было зафиксировано около 500 случаев заболевания лейшманиозом - болезнью, вызываемой укусами паразитов. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) выразила беспокойство тем, что в результате гражданской войны медицинское обслуживание в стране «было разрушено», и это может оказать серьезное влияние на здоровье нации.

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«Мы ничего раньше не знали об этой болезни. Мы сражались на поле боя почти четыре года, и сейчас заболевание в основном распространяется в таких областях, как Таль-Хамис, Хон и Кьоса», - сказал изданию курдский боец.

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По данным ВОЗ, в настоящее время около 13 млн сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи, поскольку около 58% государственных больниц в стране были полностью или частично разрушены. Отмечается, что ситуация осложняется и тем, что в соседнем Ираке наблюдается вспышка холеры.