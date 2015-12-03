Бананы оказались под угрозой исчезновения

Плантации этого популярного фрукта уничтожает грибок, который называется Fusarium oxysporum f.sp. cubense, что в переводе значит "панамская болезнь", передает Svopi.

На данный момент уже уничтожены посевы в Индонезии, Тайване и Малайзии. Как завили специалисты, инфекция станет распространяться в Латинской Америке, откуда преимущественно экспортируются бананы.

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Ученые, работающие на базе Университета Вагенинген (Нидерланды), выяснили, что болезнь пришла из Юго-Восточной Азии. Ее клон, называющийся TR4, несет существенную угрозу для бананов сорта кавендиш.

Отметим, что они составляют около 47% всех посевных площадей данных фруктов и являются самыми востребованными на рынке.

Ранее ученые из Университета Восточной Англии предупредили, что более половины видов деревьев в джунглях Амазонии находятся под угрозой полного исчезновения.

Как отмечается в исследовании, основная причина исчезновения деревьев - вырубка леса местными жителями под фермерские хозяйства и другие виды производства.