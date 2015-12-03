Одесский порт установит заграждения для экологической защиты Ланжероновской гавани

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации порта, в конце ноября в порт доставлены 900 метров боновых заграждений в комплекте с буями и якорными системами для их установки.

Данное оборудование отечественного производства закуплено администрацией порта для обеспечения экологической защиты Ланжероновской гавани, образованной при строительстве нового контейнерного терминала на Карантинном моле.

Как рассказал начальник службы экологической безопасности порта Владимир Кискин, заграждения предназначены для оперативной локализации возможных разливов нефтепродуктов, предотвращения распространения пятна пролитых загрязняющих веществ по акватории порта и за ее пределы.

Читайте такжеПорт "Южный" по старому закону в концессию не отдадут - Пивоварский

По словам Кискина, с поступлением нового оборудования появилась техническая возможность одновременного перекрытия всей операционной акватории порта в целях экологической защиты открытого моря.

Поступивший комплект в ближайшие недели будет смонтирован в две нитки по 450 метров каждая, испытан на воде и сложен в двух контейнерах, которые планируется установить на оконечностях Южного и Северного берегоукреплений Ланжероновской гавани. Для фиксации и удержания бон в штатном положении новые причалы №№ 1-к и 2-к, а также оконечности строящегося волнолома будут оборудованы специальными замками.

Читайте такжеОдесский морпорт проводит дноуглубление для кораблей ВМС

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт - один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.