Амурские тигры мигрируют на север - экологи

Об этом сообщили в Приморском филиале Центра "Амурский тигр", передает ТАСС.

Как правило, амурские тигры не заходят так далеко на север из-за тяжелых условий обитания. Зимой там выпадает много снега, из-за чего хищнику тяжело охотиться.

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Директор Приморского филиала Сергей Арамилев считает, что факт освоения амурскими тиграми северных территорий не является сенсацией, в то же время - это хороший знак, подтверждающий общую тенденцию.

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"Будем надеяться, что зима в тех местах будет мягкой, и тигрица сможет закрепиться на новой территории, а там, может быть, и один из самцов-странников заглянет к ней для создания самой северной группировки", - говорит Арамилев.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета этого года, этих хищников осталось в дикой природе 480-540 особей. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев. С севера территорию, занятую амурскими тиграми, ограничивает река Амур.

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Заказник "Ольджиканский" площадью 159 тыс. га расположен в 160 км севернее города Комсомольск-на-Амуре.