Дожди в Арктике, вызванные потеплением климата, могут уничтожить оленей - ученые

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора экологического научно-исследовательского стационара города Лабытнанги Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Александр Соколов.

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По его словам, российские ученые совместно с коллегами из Арктического университета Норвегии и США завершили исследования влияния климатических изменений на экосистему Арктики. Полные результаты исследования будут опубликованы в начале следующего года в международном журнале Arctic.

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"Из-за потепления в зимний период последних трех лет в регионе наблюдается так называемый погодный феномен "дождь-на-снег". Естественным образом дождь формирует на поверхности слои льда. В ходе исследований, которые проводились нами с 2013 года, выяснилось, что лед стал причиной увеличения смертности домашних оленей, обитающих в южной части полуострова Ямал", - сказал Соколов, отметив, что конкретные цифры не называются до официальной публикации результатов исследования.