В Гватемале активизировался вулкан Фуэго

Вулкан Фуэго, один из наиболее активных в Гватемале, находится в новой фазе извержения. Дым от него поднимается на 4,8 километров над уровнем моря.

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Пока необходимости в эвакуации нет, власти следят за ситуацией, сообщают "Метеовести". Отмечается, что пепел падает на близлежащие деревни.

В начале ноября в Гватемале объявляли оранжевый уровень тревоги из-за вулкана. Потоки лавы из Фуэго растеклись на два с половиной километра. Из близлежащих районов эвакуировали около 80 человек.

Также в феврале этого года после очередного всплеска активности, пришлось закрыть государственный аэропорт страны. Но самое крупное за последнее время извержение Фуэго произошло в 2012 году. Тогда пришлось эвакуировать тысячи местных жителей из пяти ближайших населённых пунктов.