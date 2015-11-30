Порошенко предупредил об угрозе экологической катастрофы на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на Конференции ООН по климату в Париже.

«Моя страна стала объектом гибридной войны, которая вызывает гибридные последствия. Эти последствия могут быть менее видимыми, но которые наносят большой ущерб», - отметил Порошенко.

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По его словам, одним из таких последствий является «риск экологической катастрофы на Донбассе». «Поддерживаемые Россией террористы затопили много шахт в этом районе, что вызвало отравление питьевой воды, почвы, флоры, фауны в регионе. Донбасс стал базой для российских и пророссийских террористов. В результате атмосфера загрязнена взрывающимися боеприпасами и утечками из химических и других предприятий», - подчеркнул президент.

«Я верю, что в вопросах защиты окружающей среды этот конфликт не должен оставаться без адекватной реакции со стороны международного сообщества», - отметил Порошенко.