В Китае из-за смога не видно солнца: Пекин объявил самый высокий уровень загрязнения воздуха (фоторепортаж)
В Шанхае концентрация вредных веществ превышает норму в 6 раз.
В Пекине 30 ноября наблюдается рекордное в этом году загрязнение воздуха вредными веществами.
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Об этом сообщает ABC News.
Городская власть объявила оранжевый, самый высокий, уровень опасности. В школах отменили все занятия на улице, а фабрики, которые загрязняют воздух, заставили сократить производство.
Согласно данным городских властей, концентрация вредных веществ в воздухе Пекина пополудню составляет около 654 микрограмм на кубический метр.
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Всемирная организация здравоохранения считает безопасной концентрацию в 25 микрограмм на кубический метр.