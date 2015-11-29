Несмотря на запрет, в Париже экологи вышли на демонстрацию, переросшую в столкновения с полицией (фото)

Об этом заявил перфект полиции Мишель Кадо, пишет Лента.ру со ссылкой на Irish Independent.

Отмечается, что акция переросла в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, стражи порядка применили в отношении митингующих слезоточивый газ.

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Однако, по словам Кадо, в результате беспорядков никто не пострадал.

По имеющейся информации, демонстрация прошла по инициативе общественной группы «Коалиция климат 21» в преддверии международной конференции по климату COP21, открытие которой запланировано в столице Франции на 30 ноября.

При этом после серии терактов, которые были совершены в ночь на 14 ноября в Париже и пригороде Сен-Дени, в стране было введено чрезвычайное положение и власти запретили проводить массовые собрания.