Энергоэффективный город: использование LED-освещения

ЛЭД – освещение, оно же светодиодное, это не только будущее, но и настоящее уличного, промышленного и бытового освещения во всех развитых странах. Там светодиодные светильники активно используют для подсветки площадей, парков, проезжих частей и других объектов. В прогрессивных городах, к примеру, в японской столице, уже несколько лет вся городская осветительная техника базируется на LED-технологии. В США, для целей энергосбережения, программе LED City была организована в 2007 году. Первым городом, который присоединился к программе 12 февраля 2007 года, стала столица штата Северная Каролина – город Роли. В первую очередь, в городе была произведена замена 141 светильника на гаражной автостоянке. Стоимость инвестиции составила 42 300 долларов. В результате, населенному пункту удалось сэкономить около 50 тысяч кВт/ч в течение первого года, что равняется экономии примерно 2 803 долларов. А сокращение частоты обслуживания светильников позволило городу сэкономить еще порядка 3 325 долларов. Стоимость инвестиции составила $.

В дальнейшем к программе LED City начали подключаться города из государств, расположенных на трех континентах. К примеру, в Европе программа стартовала в 2008 году, когда к ней присоединился муниципалитет Торрака, населенного пункта в южной Италии с численностью населения чуть больше 1500 человек. Там было установлено 700 уличных светодиодных ламп. Таким образом, практически все общественное освещение в населенном пункте стало светодиодным. Именно поэтому итальянский город Торрака получил звание первого светодиодного города в мире. И помощью программы LED City итальянцы планируют экономить около 22 000 евро в год.

В испанском Мадриде современный проект уличного освещения был воплощен компанией Philips в прошлом году. В рамках программы на улицах Мадрида было установлено около 225 тысяч уличных LED ламп, было замено также освещение памятников и парков. Новая система освещения, как ожидается, поможет сохранить Мадриду 44% энергии. А экономия финансовых средств будет использована на покрытие расходов по модернизации технологий.

Цена – недостаток, но преимуществ больше

Таким образом, несмотря на то, что светодиодное освещение появилось совсем недавно, его популярность растет быстрыми темпами. Сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец отмечает, что причин для этого много: «Энергосберегающие лампы, как известно, потребляют минимальное количество электроэнергии. При всей своей экономичности, они практически безвредны, а их срок службы в несколько раз превышает соответствующие показатели у обычных ламп накаливания. На сегодняшний момент, главной проблемой LED-лампочек является их высокая стоимость».

Проблема сохранения энергоресурсов становится с каждым годом все более актуальной, поскольку одним из последствий излишней расточительности электроэнергии является изменение климата. «Из-за чрезмерного употребления энергетических ресурсов, 60% парниковых газов выходят в атмосферу. Ученые предупреждают, что, если глобальная температура увеличится более чем на два градуса, будут невозвратимые катастрофические последствия. А с теперешними темпами выбросов парниковых газов, все идет к тому, что к концу столетия температура может повыситься на 4-5 градусов. Тогда затопит прибрежные районы в Украине - в Одессе и в других городах», - рассказывает эксперт Национального экологического центра Украины Мария Сторчило.

В этой связи, по ее словам, Украине также уже сейчас необходимо подумать об уменьшении использования электроэнергии, а LED-лампы могут в этом помочь.

Конечно, с обывательской точки зрения, экология – экологией, уменьшение энергопотребления и экономия энергоресурсов, все это прекрасно, но украинцев смущают цены. Светодиодная лампа стоит около 300 гривен, в то время как трубчатую люминесцентную можно приобрести за 6-15 грн. Однако у светодиодного освещения масса преимуществ.

Во-первых, срок эксплуатации таких ламп составляет около 50 тысяч часов, для сравнения, привычные для нас люминесцентные – работают от 5 до 10 тысяч часов. Во-вторых, такие лампы излучают свет, практически идентичный дневному, поэтому такое освещение можно считать максимально приближенным к естественному. В этом аспекте LED-технологии также превосходят аналоги, так что, для одинаковых параметров освещенности, как правило, нужно меньше светодиодных светильников в сравнении с энергосберегающими лампами. К тому же, современные светодиоды потребляют в 1,5-2 раза меньше электроэнергии, чем люминесцентные лампы при аналогичном световом потоке, что и дает возможность сохранить энергоресурсы и снизить количество вырабатываемых парниковых газов.

В ногу со временем

Но, пока простые украинцы раздумывают об экономии, экологичностью подобного рода освещения должны озаботиться городские власти. На сегодняшний день пилотные проекты по внедрению энергосберегающих светодиодных источников света для освещения улиц уже реализуются в таких больших и энергозатратных городах как Киев, Харьков, Донецк, Симферополь, Житомир. На светодиоды также перешли уже 5 станций киевского метрополитена.

Впрочем, чтобы Киев стал полноценным LED City, стоит еще изрядно потрудиться. Существующее количество LED-фонарей в столице составляет меньше 0,5% от общего количества объектов освещения. Экономического эффекта от установки даже того небольшого количества ламп, которые есть сегодня, ожидают уже в ближайшее время. Во всяком случае, экономия средств от уменьшения затрат на электроэнергию уже составила около 250 млн гривен в 2014 году, а в 2020 планируется сэкономить уже до 2 млрд гривен.В целом, по данным Киевского городского совета, на конец 2014 года, в столице установлено около 900 штук LED-фонарей. Подобные лампы можно увидеть, например, на улице Саксаганского, где уже установлено 80 LED-светильников - на участке от улицы Большой Васильковской до дома №44 по улице Саксаганского. Разноцветными светодиодными лампочками оборудован и пешеходный мост на Труханов остров. На Троещине также появились новые энергоэффективные уличные фонари, которые были установлены в рамках социального проекта «Энергоэффективный вечерний Киев». Этот проект был запущен при помощи Мирового банка и Европейского банка реконструкции и развития. При их финансовой поддержке и была произведена замена ртутных ламп освещения на LED-приборы в два этапа, на каждый их которых было выделено по 8 млн. евро.

Вместе с тем, столичная власть «держит нос по ветру» и планирует перевести все уличное освещение на энергосберегающие светодиодные лампы, о чем еще в начале текущего года говорил мэр Киева Виталий Кличко в Давосе. Планируется, что партнером такого проекта станет Philips, а профинансируют его, скорее всего, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Любопытно также, что за последние несколько лет в Украине удалось наладить собственное серийное производство светодиодных устройств на шести предприятиях. Еще 14 предприятий обеспечивают производство комплектующих. К сожалению, этого пока недостаточно, чтобы полностью обеспечивать себя.

Елена Пащенко