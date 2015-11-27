Ученые заявили об угрозе взрыва затопленной в Карском море атомной подлодки К-27

18:27, 27 ноября 2015
Экология
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Захороненные близ Новой Земли радиоактивные объекты представляют большую опасность. Такие выводы сделали ученые Института океанологии РАН по итогам долговременной экспедиции судна «Академик Мстислав Келдыш», которое недавно вернулось в Калининград. 

К-27 / www.nord-news.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как рассказал на научном совете по гидросфере Земли начальник 63-го рейса экспедиции Михаил Флинт, в ходе экспедиции судно измеряло параметры радиоактивного загрязнения в местах захоронения реакторной установки ледокола «Ленин», затопления подлодки К-27 и у северного ледникового купола на архипелаге Новая Земля.

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«По К-27 неважный прогноз. Там жидкостный реактор, и попадание туда всего пяти литров воды может привести к неуправляемой ядерной реакции», - заявил Флинт. По его словам, пробы льда на севере Новой Земли дали показания приблизительно в 650 беккерелей при 5–10 фонового значения для этих районов. «Ледник на севере Новой Земли аккумулировал радиоактивные осадки ядерных испытаний, в том числе «Кузькиной матери», - отметил он, имея в виду мощнейшую термоядерную бомбу, испытанную в 1961 году.

Справка. К-27 - советская атомная подводная лодка, единственный корабль, построенный по проекту 645 ЖМТ с жидким металлом в качестве теплоносителя. Вступила в строй 1 апреля 1962 года. C 21 апреля по 12 июня 1964 года совершила рекордное автономное плавание в воды Центральной Атлантики. Подводная лодка под командованием И. И. Гуляева побила рекорды по дальности автономного похода, длительности подводного плавания.

24 мая 1968 года произошла радиационная авария, пострадал весь экипаж, погибло 9 человек. Сама лодка только 1 февраля 1979 года была исключена из состава ВМФ СССР и 1 октября 1980 года расформирована. В сентябре 1982 года затоплена в Карском море у северовосточного побережья архипелага Новая Земля на входе в залив Степового.

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