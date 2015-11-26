Польшу накрыл смог: сотни пострадавших
Рост выбросов выхлопных газов в атмосферу в течение двух недели ноября привело к тому, что около 400 человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
От смога, который накрыл пять польских городов, пострадали сотни людей, пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на данные неправительственной организации HEAL.
Сообщается, что специалисты организации провели исследование уровня загрязненности воздуха в Кракове, Вроцлаве, Варшаве, Катовице и Закопане.
Больше всего пациентов, у которых диагностировали болезни, связанные с дыхательной системой, зарегистрировано в Варшаве. В столице Польши за медицинской помощью обратились 132 пациента.
В Кракове, население которого вдвое меньше Варшавы, в больницу попали 119 человек.
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Также организация подсчитала, что в городах, которые принимали участие в исследовании, после последнего мощного выброса смога в атмосферу преждевременно умерли или умрут более 100 человек.Это касается, в частности, людей старше 60 лет, страдающих заболеваниями сердца и легких.
Отметим, что в Польше считается превышением нормы загрязнения атмосферы выхлопными газами, когда среднесуточная концентрация ТЧ-10 (твердых частиц) в воздухе выше 300 микрограммов на кубический метр.
Издание также отмечает, что во время недавних выбросов смога, которые произошли в результате неблагоприятных погодных условий и начала отопительного сезона, в крупных городах Польши эти показатели превышали норму в несколько раз.
Как сообщал УНИАН, 3 сентября въедливый смог окутал украинскую столицу.