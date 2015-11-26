Рада направила на доработку законопроект об оценке влияния на окружающую среду

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 233 народных депутата из 325, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект устанавливает правовые и организационные основы оценки воздействия на окружающую среду, которая направлена на предупреждение и предотвращение экологического ущерба, обеспечение экологической безопасности, охраны окружающей среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, в процессе принятия решений об осуществлении хозяйственной деятельности, которая может оказать значительное воздействие на окружающую среду, с учетом государственных, общественных и частных интересов.

Как отмечается в пояснительной записке, в законопроекте устанавливается последовательность проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду. Вводится императивное правило, согласно которому проведение оценки воздействия при принятии решения об осуществлении планируемой деятельности является обязательным и определен перечень объектов, в отношении которых применяется процедура ОВОС.

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Кроме того, он предусматривает предоставление уполномоченным органом мотивированного решения об оценке воздействия на окружающую среду, основывающегося на результатах такого анализа, а также учета этого решения в разрешительном документе.

Прозрачная процедура участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду предусмотрена законопроектом на всех этапах, обеспечивая, что негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека будет глубоко и детально проанализировано перед началом крупномасштабных работ и учтено при принятии окончательного решения, отмечается в пояснительной записке.

Так, законопроектом предусмотрено обеспечение бесплатного доступа общественности ко всей информации, которая касается плановой деятельности и процедуры общественного обсуждения, а также ведение Единого общедоступного реестра по оценке воздействия на окружающую среду в сети Интернет.

"В документе также регламентированы сроки подачи заявок для подачи предложений общественностью, что в свою очередь уменьшит коррупционные риски", - отмечается в пояснительной записке.