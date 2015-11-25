Президент создал нацпарк "Нижнеднепровский"

Об этом говорится в указе №657 от 24 ноября.

Нацпарк создается на территории Бериславского, Белозерского, Голопристанского и Цюрупинского районов, городов Херсона и Новой Каховки Херсонской области.

К его территории включено 80177,80 гектара земель государственной собственности, а именно: 14479,80 гектара, которые предоставляются парку в постоянное пользование, в том числе с изъятием у землепользователей, и 65698 гектаров, которые включаются в территорию парка без предоставления ему в постоянное пользование.

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Как отмечается в указе, парк "Нижнеднепровский" создан с целью сохранения, воссоздания и эффективного использования природных комплексов и объектов дельты Днепра как одного из ценнейших природных заплавно-литоральных комплексов в Европе, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность, обеспечения сохранения водно-болотного угодья международного значения "Дельта Днепра".

Согласно документу, администрациа нацпарка "Нижнеднепровский" будет отнесена к сфере управления Министерства экологии и природных ресурсов.

Президент также поручил Кабинету министров обеспечить утверждение в шестимесячный срок положения о нацпарке "Нижнеднепровский".

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