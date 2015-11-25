Соглашение по климату на Парижской конференции станет залогом улучшения жизни поколений - генсек ООН

Об этом Пан Ги Мун написал в статье, опубликованной "Российской газетой".

"Парижская конференция по изменению климата - это не конечная цель. Это отправная точка, а не итог наших действий. Она должна задать установку на сокращение объема выбросов и повышение сопротивляемости к последствиям изменения климата", - отмечает генсек ООН.

По словам Пан Ги Муна, правительствам предстоит заключить в Париже содержательное и обязательное для всех соглашение, в котором были бы определены четкие правила поведения, нацеленные на достижение глобальной цели.

Генсек ООН считает, что залогом успеха Парижской конференции "являются четыре ключевых элемента: последовательность, гибкость, солидарность и доверие".

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"Во-первых, последовательность. В Париже необходимо сформулировать долгосрочную стратегию с установкой на сохранение уровня повышения температуры ниже двух градусов и дать четкий сигнал рынкам о том, что переориентация мировой экономики на снижение зависимости от углеводородов неизбежна и полезна и уже осуществляется", - пояснил он.

Во-вторых, по словам Пан Ги Муна, соглашение, которое будет заключено, должно обеспечивать гибкость во избежание необходимости непрерывных повторных переговоров и должно учитывать изменения в мировой экономике, обеспечивая баланс между ведущей ролью развитых стран и растущим влиянием развивающихся стран.

"В третьих, это соглашение должно утверждать принцип солидарности, в том числе в форме финансирования и передачи технологий развивающимся странам", - написал он.

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В-четвертых, такое соглашение, по мнению генсека, должно предусматривать действенные меры реагирования на все более разрушительные климатические явления. "В нем должны быть закреплены положения об оценке и совершенствовании правительствами каждые пять лет национальных планов действий по борьбе с изменением климата с учетом достижений науки", - отметил Пан Ги Мун.

На Парижской конференции, по его словам, необходимо также выработать транспарентные и действенные механизмы оценки, мониторинга и отчетности.

"Организация Объединенных Наций всецело готова оказывать странам помощь в осуществлении подобного соглашения", - подчеркнул генсек организации.

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"Если в Париже будет принято полноценное соглашение по климату, это станет залогом улучшения жизни нынешних и будущих поколений людей. Оно позволит нам покончить с бедностью, очистить воздух и защитить Мировой океан, улучшить состояние здоровья людей, создать новые рабочие места и стимулировать внедрение экологичных технологий. Оно ускорит процесс достижения всех целей в области устойчивого развития", - пояснил он.

По мнению Пан Ги Муна, успех конференции зависит от мировых лидеров. "Настало время проявить здравый смысл, принять компромиссные решения и выработать консенсус. Необходимо выйти за рамки узконационального понимания блага и поставить во главу угла общий интерес. Народы мира и грядущие поколения рассчитывают, что у вас хватит мудрости и смелости, чтобы воспользоваться этим историческим моментом", - подчеркнул генсек.