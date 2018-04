Якутские лошади приспособились к сибирским холодам всего за 600 лет - генетики

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает "Газета.Ru".

Пытаясь определить особенности развития породы и адаптации к жизни за Северным полярным кругом (температура воздуха зимой там может достигать - 70 °C) биологи проанализировали геном девяти современных особей якутских лошадей, лошади, жившей в XIX веке, а также животного, которое обитало на территории современной Якутии около 5200 лет назад. Затем ученые сравнили геном исследованных особей с ДНК трех диких и 27 одомашненных лошадей Пржевальского, а также с ДНК лошадей эпохи позднего плейстоцена.

Читайте такжеУченые предупредили о надвигающейся на Атлантический океан экологической катастрофе

В результате работы было установлено, что якутские лошади, необыкновенно хорошо приспособившиеся к жизни в холодам, не являются потомками животных, которые обитали в Сибири в древние времена. Якутские лошади пришли на эту территорию вместе со своими хозяевами около 600–900 лет назад. Именно за этот сравнительно короткий период в организме животных появились особенности, позволяющие им выживать в условиях холодных сибирских зим. Якутская лошадь отличается от сородичей приземистым туловищем, короткими ногами, достаточно плотной шерстью и специфической терморегуляцией, позволяющей минимально расходовать тепло.