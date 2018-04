Пьяный российский моряк посадил на мель британский сухогруз, в море вылилось около 25 тонн топлива (фото)

К таком выводу пришло Отделение по расследованию несчастных случаев на море, выяснявшее обстоятельства кораблекрушения, произошедшего в начале 2015 года.

Сухогруз «Лисблин сивейз» с дедвейтом 7000 тонн сел на мель на полной скорости, в море вылилось около 25 тонн топлива. Судно пришлось отправлять на металлолом.

Sailor crashes 7,000-ton ship into Scotland coast after consuming 0.5 liter of rum https://t.co/GiCQp2akgTpic.twitter.com/1P59DEJd61 — KTLA (@KTLA) November 23, 2015

Drunken sailor crashed ship while eight times the limit https://t.co/T9XcKBYBH2pic.twitter.com/kJmlRCYPlW — Western Morning News (@WMNNews) November 20, 2015

Drunken sailor was eight times over limit when he ran 7000-tonne ship aground at full speed https://t.co/Iop2s5KHWzpic.twitter.com/qxzTlQmH6L — STV News (@STVNews) November 19, 2015

Как установило расследование, у 36-летнего моряка из России во время вахты состоялся телефонный разговор, «доставивший ему неприятные эмоции», после которого он выпил 0,5 литра рома, передает Медуза по информации CNN.

Из-за последствий употребления алкоголя моряк не смог вовремя принять решение о корректировке курса судна, а тревожная система, которая должна была предупредить остальных членов экипажа о критической ситуации, в момент крушения была отключена.

Расследование также выявило низкий уровень навигационной подготовки моряков «Лисблин сивейз» и отсутствие должного контроля за действиями экипажа.

Какое наказание было применено к моряку, посадившему сухогруз на мель, не уточняется.