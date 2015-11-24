Пьяный российский моряк посадил на мель британский сухогруз, в море вылилось около 25 тонн топлива (фото)

11:11, 24 ноября 2015
Экология
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Российский моряк, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, посадил на мель у побережья Шотландии британский сухогруз «Лисблин сивейз».

Сухогруз / KTLA

К таком выводу пришло Отделение по расследованию несчастных случаев на море, выяснявшее обстоятельства кораблекрушения, произошедшего в начале 2015 года.

Сухогруз «Лисблин сивейз» с дедвейтом 7000 тонн сел на мель на полной скорости, в море вылилось около 25 тонн топлива. Судно пришлось отправлять на металлолом.

Как установило расследование, у 36-летнего моряка из России во время вахты состоялся телефонный разговор, «доставивший ему неприятные эмоции», после которого он выпил 0,5 литра рома, передает Медуза по информации CNN.

Из-за последствий употребления алкоголя моряк не смог вовремя принять решение о корректировке курса судна, а тревожная система, которая должна была предупредить остальных членов экипажа о критической ситуации, в момент крушения была отключена.

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Расследование также выявило низкий уровень навигационной подготовки моряков «Лисблин сивейз» и отсутствие должного контроля за действиями экипажа.

Какое наказание было применено к моряку, посадившему сухогруз на мель, не уточняется.

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