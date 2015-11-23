Ученые предупредили о надвигающейся на Атлантический океан экологической катастрофе

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Потоки отходов, включающих в себя, как установили природоохранные органы, ртуть, мышьяк, хром и марганец в количествах, превышающих их максимально допустимые уровни потребления человеком, прошли вниз по течению Риу-Доси более 500 километров.

Ранее эти соединения сдерживались дамбой на железном руднике, которая обрушилась две недели назад. Специалист по гидробиологии Андрес Ручьи отметил, что в случае попадания отходов в Атлантику они окажут разрушительное воздействие на акваторию океана.

Ручьи сообщил, что участок реки, впадающий в океан, является местообитанием для многих редких видов животных, в частности, черепах, дельфинов и китов. Отходы производства могут нарушить пищевые цепочки на юго-востоке Бразилии и половины южной части Атлантического океана в течение минимум ста лет, считает он.

Эксперт-химик Алойзью да Силва Фильо Феррао отметил, что техногенная катастрофа уже привела к потере экосистемой реки ряда видов животных, причем некоторые из них являются эндемичными. Отходы могут привести к снижению уровня кислорода в воде и уменьшению плодородия сельскохозяйственных угодий.

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По словам экперта Антонио-де-Падуя Алмейда, которые приводит The Guardian, «самое лучшее, что может произойти в настоящее время, - это скорейшее вытекание отходов в океан». По мнению биолога, на экосистему Атлантики загрязнения окажут меньшее влияние, чем на экологию реки.

Разрушенная плотина принадлежит фирме Samarco (ею владеют бразильская Vale SA и англо-австралийская BHP Billiton Ltd). Как отмечает The Guardian, компания Samarco запретила местным рыбакам, нанятым для возведения временных сдерживающих дамб, общаться с прессой.

Вода из Риу-Доси уже запрещена для использования в качестве питьевой, а власти и компания наладили поставки бутилированной воды в пострадавшие районы. Между тем около 150 тысяч человек все еще нуждаются в поставках воды от Samarco.

В результате обрушения плотины, произошедшего 5 ноября, погибло 11 и пропало без вести 12 человек, а всего были найдены тела семи человек. В настоящее время в аварийном состоянии находятся еще две принадлежащие Samarco плотины.

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Компания планирует устранить связанные с ними проблемы за 90 дней. Samarco согласилась выплатить компенсацию в размере 270 миллионов долларов, которая пойдет на очистку воды и связанные с устранением последствий катастрофы работы, а также штраф в размере 67 миллионов долларов.

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За ходом спасательных работ можно следить на официальном сайте Samarco, которая оперативно публикует отчеты об устранении последствий аварии на Риу-Доси.