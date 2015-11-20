В Арктике экспедиция обнаружила остатки тропического леса

Остатки настоящего тропического леса обнаружили ученые в ходе экспедиции на архипелаг Шпицберген.

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Об этом говорится в статье журнала Geology, которую цитирует Lenta.ru.

Сообщается, что ископаемые деревья, относящиеся к отделу плауновидных (Lycopodiophyta), являлись типичными представителями экваториальной флоры девонского периода (419-358 миллионов лет назад). В то время они напоминали нечто среднее между пальмой и папоротником.

В девонском периоде Шпицберген находился в тропических широтах, что и объясняет наличие на нем тропической растительности. Впоследствии тектоническая плита, на которой находится архипелаг, переместилась в воды Северного Ледовитого океана.

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К нашему времени деревья, расстояние между которыми не превышало 20 см, успели превратиться в ископаемые пласты угля. По мнению ученых, в ходе девонского периода произошло пятнадцатикратное падение уровня углекислого газа в земной атмосфере, позволило растущим на острове деревьям стать более высокими, нежели до этого: их максимальная высота не превышала четырех метров.

Отметим, ранее ученые доказали, что 950 миллионов лет назад архипелаг Шпицберген был частью древнего континента Арктида-II, остатки которого также включают в себя Землю Франца-Иосифа, шельф Карского моря, куда входят архипелаг Северная Земля и северное побережье полуострова Таймыр, Новосибирские острова, шельф Восточно-Сибирского моря, Чукотское море вместе с континентальными территориями Чукотки и северной Аляски.