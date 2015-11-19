Первую АЭС Египта будут строить по российским технологиям 10 лет

Соглашение о совместном строительстве подписали 19 ноября.

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Об этом заявил министр электроэнергетики и возобновляемой энергии Египта Мухаммед Шакир после подписания с главой "Росатома" Сергеем Кириенко межправительственного соглашения, передают "РИА Новости".

"Мы выбрали лучшие технологии строительства атомных станций и самые высокие стандарты безопасности в мире. Этот проект реализуется в рамках решения о диверсификации источников производства электроэнергии в Египте", — сказал министр.

Кроме того, заключено межправительственное соглашение о совместной работе надзорных ведомств двух стран в области атомной энергетики. По словам главы "Росатома", в этих документах прописаны вопросы обеспечения будущей АЭС ядерным топливом, обязательства по ее эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонтам ее энергоблоков.

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Также соглашения регулируют вопросы обращения с отработавшим ядерным топливом, подготовки персонала электростанции, помощи Египту по совершенствованию нормативной базы атомной энергетики этой страны.

"Сейчас все четыре блока будут строиться 10 лет, после этого они будут лет 80 работать. То есть это контракт, который связывает две наши страны на 100 лет", - подчеркнули в "Росатоме".

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Также планируется, что первая атомная станция сделает Египет региональным технологическим лидером и единственной страной в регионе, обладающей АЭС поколения 3+.