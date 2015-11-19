Снимки МКС помогли подсчитать концентрацию планктона в воде

Соответствующая статья была опубликована в журнале PNAS, передает "Газета.Ru".

Обычные датчики и ранее могли отследить из космоса периоды «красного прилива», но определить конкретные виды планктона им было не под силу. Однако гиперспектральное устройство формирования изображений, установленное на МКС, позволило детально идентифицировать пигменты красных водорослей и оценить биофизические свойства планктона.

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Оказалось, что побережье Лонг-Айленда в сентябре 2012 года стало красным из-за планктона вида Mesodinium rubrum. Кроме того, снимки из космоса помогли определить, что концентрация водорослей составила 1 млн клеток на литр воды. Ранее исследователям не удавалось это сделать, так как водоросли Mesodinium rubrum очень быстро формируют плотные скопления, которые так же быстро распадаются.

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Дальнейшее развитие гиперспектральных спутников, по мнению ученых, позволит лучше изучить формы цветения прибрежного планктона, механизмы его жизнедеятельности и вклад в динамику экосистемы океана.