Ученые выяснили, что люди спасли тыкву от вымирания
Ученые выяснили, что около 10 тысяч лет назад люди спасли тыкву от вымирания, начав ее культивировать.
Дикие предки этих овощей были основной пищей крупных млекопитающих, которые распространяли семена по обширным территориям, - но потом, когда мегафауну истребили, тыквы лишились возможности размножаться, и только помощь человека дала растениям шанс выжить. К такому выводу пришли авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Lenta.ru.
До появления человека в западном полушарии предшественники современных тыкв, растения из рода Cucurbita, были специально «настроены» на крупных травоядных: мастодонтов, гигантских ленивцев и гомфотериевых(вымерших родственников слонов). Толстая и прочная кожура и, прежде всего, горький вкус, не подпускали к плодам Cucurbita мелких млекопитающих - крупные же успешно поедали тыквы и разносили их семена по территории. Ученые находили семена таких растений в окаменелых экскрементах мастодонтов возрастом 30 тысяч лет.
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Однако истребление человеком наряду с климатическими изменениями привели к тому, что в промежутке между 11-м и 12-м тысячелетиями до нашей эры американская мегафауна вымерла. Из-за отсутствия крупных травоядных, интенсивно объедающих зелень, земли быстро покрылись травой и кустами: удобные для тыкв открытые пространства стремительно исчезали, и в итоге почти все растения рода Cucurbita также вымерли.
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Однако примерно в то же время (около 10 тысяч лет назад) несколько видов тыкв получили шанс на выживание благодаря тому, что их стали выращивать люди. Тыкву впервые одомашнили на территории современной Мексики, а затем и на других территориях современной Латинской Америки.
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Ученые считают, что люди изначально выращивали тыквы не для употребления в пищу (овощи были слишком горькими), а для изготовления инструментов и емкостей. Со временем искусственный отбор на более вкусные сорта помог окончательно одомашнить тыкву.