Ученые выяснили, что люди спасли тыкву от вымирания

Дикие предки этих овощей были основной пищей крупных млекопитающих, которые распространяли семена по обширным территориям, - но потом, когда мегафауну истребили, тыквы лишились возможности размножаться, и только помощь человека дала растениям шанс выжить. К такому выводу пришли авторы статьи в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает Lenta.ru.

До появления человека в западном полушарии предшественники современных тыкв, растения из рода Cucurbita, были специально «настроены» на крупных травоядных: мастодонтов, гигантских ленивцев и гомфотериевых(вымерших родственников слонов). Толстая и прочная кожура и, прежде всего, горький вкус, не подпускали к плодам Cucurbita мелких млекопитающих - крупные же успешно поедали тыквы и разносили их семена по территории. Ученые находили семена таких растений в окаменелых экскрементах мастодонтов возрастом 30 тысяч лет.

Однако истребление человеком наряду с климатическими изменениями привели к тому, что в промежутке между 11-м и 12-м тысячелетиями до нашей эры американская мегафауна вымерла. Из-за отсутствия крупных травоядных, интенсивно объедающих зелень, земли быстро покрылись травой и кустами: удобные для тыкв открытые пространства стремительно исчезали, и в итоге почти все растения рода Cucurbita также вымерли.

Однако примерно в то же время (около 10 тысяч лет назад) несколько видов тыкв получили шанс на выживание благодаря тому, что их стали выращивать люди. Тыкву впервые одомашнили на территории современной Мексики, а затем и на других территориях современной Латинской Америки.

Ученые считают, что люди изначально выращивали тыквы не для употребления в пищу (овощи были слишком горькими), а для изготовления инструментов и емкостей. Со временем искусственный отбор на более вкусные сорта помог окончательно одомашнить тыкву.