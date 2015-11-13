В Канаде сняли видео "дышащей земли"

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Independent

Видео с названием «Мы любим Канаду» натуралист Брайан Наттолл снял в лесу, расположенном недалеко от своего дома, и разместил на своей странице в Facebook. .

«Движение земли происходит из-за ветров, которые заставляют колебаться деревья. Последние имеют разветвленную корневую систему, которая приходит в движение и приводит к периодическим подъемам и спускам верхнего слоя земли», - рассказал канадец.

Читайте такжеУченые обнаружили, что грибы "умеют" вызывать дожди

На видео в подтверждение слов Наттолла видны движения деревьев и слышен гул сильного ветра. По словам канадца, ранее он не замечал подобных явлений в лесу. Натолл также отметил, что ему повезло с местом жительства.

Читайте такжеЧерный юмор может быть признаком надвигающейся деменции

Провинция Новая Шотландия находится на востоке Канады рядом с границей с США и занимает территорию одноименного полуострова и острова Кейп-Бретон в Атлантическом океане.