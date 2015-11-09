Ежегодные потери РФ территорий оценили в восемь Сан-Марино

Об этом в интервью ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности директора Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН, доктор геолого-минералогических наук Дмитрий Дроздов.

«Берега и на юге тоже размываются, но на севере они размываются гораздо быстрее», - уточнил Дроздов. По его словам, остановить этот процесс невозможно, а происходит он вследствие того, что «тепло накапливается у поверхности земли в достаточном количестве, чтобы в структуре грунта произошли существенные изменения».

«В Подмосковье начнет расти больше травы. Значит, можно будет выращивать больше коров. То же самое касается и Западной Сибири. Самые благоприятные территории сдвинутся на 200-300 километров на север», - уточнил Дроздов.

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Потепление коснется не только этих территорий. Предполагается, что теплые плодородные земли Ставрополья и Краснодарского края станут испытывать дефицит воды, а их место сельскохозяйственных угодий займут такие территории, как Воронежская область.

Кроме того, таяние мерзлоты приведет к загрязнению подземных вод и заражению их вредоносными бактериями.