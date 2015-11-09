В трех областях Украины продолжают тушить более 350 гектаров торфяников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной службы по Чрезвычайным ситуациям.

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Согласно сообщению, по состоянию на утро 9 ноября в 4 районах Киевской области тушат 5 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 22,2 га.

В Полтавской области тушат 6 очагов на общей площади около 143,6 га.

В Черниговской области 6 ноября пожар на торфянике был зарегистрирован как чрезвычайная ситуация. По состоянию на понедельник, 9 ноября, общая площадь пожара составляет 191,9 га.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Черниговской области привлечены 87 человек личного состава и 11 единиц спецтехники. Угрозы населенным пунктам нет.