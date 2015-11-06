В Индии аннулировали разрешение на деятельность Greenpeace
21:21, 06 ноября 2015Экология
813
Власти Индии приняли решение об отзыве разрешения на деятельность на территории страны международной экологической организации Greenpeace в связи с обвинениями в финансовых махинациях.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
«Это выражение глубоко укоренившейся нетерпимости, существующей в некоторых правительственных кругах», - прокомментировали ситуацию в руководстве индийского филиала организации.
Читайте такжеАктивисты Greenpeace перекрыли кораблю РФ въезд в порт Финляндии
По словам и.о. директора индийского филиала Greenpeace Винуты Гопал, организация планирует оспорить данное решение властей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter