В Индии аннулировали разрешение на деятельность Greenpeace

Власти Индии приняли решение об отзыве разрешения на деятельность на территории страны международной экологической организации Greenpeace в связи с обвинениями в финансовых махинациях.

Об этом сообщает Reuters. «Это выражение глубоко укоренившейся нетерпимости, существующей в некоторых правительственных кругах», - прокомментировали ситуацию в руководстве индийского филиала организации. Читайте такжеАктивисты Greenpeace перекрыли кораблю РФ въезд в порт Финляндии По словам и.о. директора индийского филиала Greenpeace Винуты Гопал, организация планирует оспорить данное решение властей.

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