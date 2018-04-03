Добыть альтернативное тепло

На текущей неделе в правительстве в очередной раз заявили о готовности страны к беспрепятственному прохождению отопительного сезона, несмотря на существование «факторов риска» со стороны основного поставщика газа в Украину - Российской Федерации. Вместе с тем, украинские и европейские специалисты все чаще обсуждают тему повышения энергопотребительской культуры населения и стимулирования энергоэффективности. Тем более, миру известны несколько способов, как обойтись без газа и не замерзнуть зимой.

Использование энергии земли

«В нынешних условиях, когда энергоносители постоянно дорожают, все более актуальным становится альтернативное отопление частного дома. Так, под альтернативными источниками мы подразумеваем все, что работает не на газе. Среди таких способов отопления можно выделить несколько наиболее распространенных: тепловые насосы, солнечные коллекторы, котлы на биотопливе, инфракрасные излучатели», - рассказывает сопредседатель Ассоциации зеленых Украины Ярослав Задесенец.

Так, тепловые насосы работают по принципу холодильника. Но, если в холодильной машине основной целью является производство холода путем отбора теплоты из какого-либо объема испарителем, а конденсатор осуществляет сброс тепла в окружающую среду, то в тепловом насосе система обратная. Источником тепла для теплового насоса является земля, поскольку на глубине температура всегда выше нуля, она не изменятся даже в холодную зиму. Вот это тепло Земли и забирают тепловые насосы, поставляя его в дом.

Экологи акцентируют на экологическом аспекте использования теплонасосов, поскольку у них отсутствует выброс углекислого газа, что, в нынешнее время, чрезвычайно важно, как для природы, так и для человека. А главным минусом подобных установок является их высокая стоимость. Сам насос стоит около 6 тысяч евро, еще тысячу евро уйдет на его установку и около 1,5 тысячи евро обойдется бурение скважин. В конечном итоге, для установкитеплового насоса придется потратить около 9 тысяч евро (230 тысяч гривен), а окупится такая установка не раньше, чем через 10 лет.

Назад, к дровам

Второй способ минимизировать потребление газа зимой – сменить котел на твердотопливный. Интересным вариантом может стать использование котлов на биотопливе. Для их работы используются специальные брикеты и паллеты, но подойдут и такие материалы, как древесные гранулы, щепа, гранулированный торф, гранулы из соломы. Правильно устроенный камин — неплохая альтернатива современным способам отопления. Он вполне способен эффективно обогреть небольшой коттедж.

По словам эксперта Национального экологического центра Украины (НЭЦУ) Андрея Железного, такой способ отопления наиболее приемлем в тех областях страны, где выращивают зерновые культуры или там, где быстро растут лесонасаждения. «Оптимально использовать для альтернативного отопления отходы сельского хозяйства и выращивать энергетическую древесину с последующей переработкой на паллеты или щепу. В городах где люди живут в многоквартирных домах, массово сжигать древесину нельзя из-за выбросов в атмосферу», - подчеркивает он.

Стоимость такого отопления будет зависеть от разных параметров. Если топить покупными дровами, то кубометр поленьев обходится около 350 гривен. Похожие затраты будут и при топке углем. А стоимость самого котла колеблется около 1-2 тысяч долларов.

Энергия солнца

Оптимальным вариантом для избавления от газовой зависимости могут быть также солнечные коллекторы — это пластины, которые обычно устанавливают на крыше дома. Они аккумулируют тепло солнечных лучей и, с помощью теплоносителя, передают собранную энергию в котельную. Тепло поступает в теплообменник, который вмонтирован в бак-аккумулятор. После этого вода нагревается и может быть использована для отопления, бытовых нужд, бассейна. «В теплых южных регионах солнечные коллекторы наиболее эффективны. В то же время, современные солнечные коллекторы можно использовать севернее в комбинации с отоплением на биотопливе, электроэнергии или даже с газом. При этом очень редко нужно будет включать котел», - рассказывает Андрей Железный.

Впрочем, стоимость установки для использования энергии солнца тоже не из дешевых. Система в 80 кВт (такой объем энергии можно выработать за месяц) обойдется в сумму около 20 тысяч гривен. В день система выделит 2500-3200 Вт энергии. Если батареи полностью зарядятся за день, то электричеством можно будет отапливать комнату в 12 квадратных метров, но энергии хватит не более 3-х часов. Таким образом, для отопления энергией солнца потребуется слишком много солнечных коллекторов.

Вместе с тем, по словам Андрея Железного, использовать их для нагрева воды может быть выгодным для украинцев. «Стоимость солнечной системы для нагрева 200-500 литров воды в день на рынке составляет около 10 000 грн. Окупаемость проектов альтернативного отопления зависит от текущих цен на энергию. Поэтому, если тарифы будут расти, использование возобновляемых источников энергии будет все более выгодным», - считает он.

Инфракрасное тепло

Набирает популярности среди украинцев и инфракрасное отопление. Инфракрасные обогреватели и пленки относительно недороги и довольно просты в монтаже. Компактные инфракрасные обогреватели эффективно обогревают комнаты, не сжигают кислород в помещении и не создают вибраций и шума.

Те, кто не желает загромождать пространство обогревателем, часто предпочитают инфракрасную пленку, которая используется при монтаже системы «теплый пол». Ее укладывают под слоем декоративного напольного покрытия, что заметно облегчает монтаж. Благодаря компактным размерам, карбоновые термопленки монтируют под потолочной отделкой, что обеспечивает равномерное отопление помещения.

Также, интересным решением для дома может стать система, получившая название «теплый плинтус» (может быть установлена буквально за пару дней). Эта система монтируется вдоль стен, которые нагреваются первыми и излучают тепло. В результате, температура воздуха в помещении равномерно нагревается, а влажность воздуха в комнатах остается оптимальной.

Кроме того, такая система наиболее экономична. Средняя стоимость потолочного или настенного инфракрасного обогревателя - около 2 тысяч гривен, стоимость инфракрасной пленки - около 500 гривен.

Экономия дорогой ценой

Как бы там ни было, в большинстве своем, альтернативное отопление для украинцев довольно дорого и говорить о полном переходе на него пока все еще рано. «У альтернативного отопления есть один общий минус- существенная стоимость приобретения и установки. Поэтому говорить о тотальной необходимости перехода на альтернативу газовым котлам, наверное, все же несколько преждевременно», - подчеркивает Ярослав Задесенец.

В свою очередь, Андрей Железный отмечает, что развитие и популяризация альтернативных источников энергии в Украине тормозит субсидирование угольной, газовой и атомной энергетики. Уже сегодня, по его мнению, доступные технологии позволили бы уменьшить потребление энергии в сфере ЖКХ на 11 млн тонн нефтяного эквивалента, что составляет 45% энергоснабжения. Но, к сожалению, большинство украинцев не заинтересованы в энергосбережении из-за экономических барьеров, которые государство не устраняет. «Прежде всего, это отсутствие счетчиков тепла и горячей виды в 65% домах с централизованным отоплением и водоснабжением, что не позволяет людям контролировать теплоснабжение и повлиять какими-либо образом на уменьшение размера платежей. Если люди платят не за энергию, а по площади жилья, то энергоэффективность им не выгодна. Но когда люди будут платить только согласно показаний счетчика, то, благодаря доступным энергосберегающим мероприятиям смогут уменьшить свои расходы на отоплении на 20-50%», - подчеркивает эксперт.

«Ежегодно энтузиастов, которые хотят менять систему, а не климат Земли, становится все больше, поэтому они постепенно развивают рынок альтернативной энергетики. Можно ожидать большего ее использования, благодаря новым государственным стимулам - удешевления кредитов и «зеленого» тарифа для домохозяйств», - считает он.

Учиться на чужом опыте

В других странах мира все вышеперечисленные виды альтернативной энергетики и отопления используются довольно давно и весьма успешно. К примеру, установка тепловых насосов широко распространена в Скандинавии, а в Швеции 70% отопления составляют именно источники альтернативного отопления. Солнечные коллекторы также нередко встретишь на эвропейских домах. «К решению всего комплекса проблем привлекаются ведущие научные институты. Вместе с ростом благосостояния и экологического сознания у большинства европейцев, темпы внедрения в быт альтернативных источников энергии набирают все большие обороты и имеют весьма высокую популярность среди обычного населения», - отмечает Ярослав Задесенец.

С ним соглашается и Андрей Железный, по мнению которого популярность использования альтернативного отопления в Европе обусловлена наличием благоприятных условий для развития этой структуры и соответствующего законодательства. «В Европе законы заставляют строить только энергоэффективные дома, использовать альтернативное отопление. И вскоре позволит строительство домов только с низким уровнем энергопотребления. В ЕС уже построено более 65 000 пассивных домов, где энергоснабжение происходит полностью из альтернативных источников», - подчеркивает эксперт.

В Украине тоже есть несколько подобных домов. Стоимость 1 кв. м. площади такого дома - около 1000 у.е. Однако такие жилые помещения имеют преимущество перед другими - полная энергетическая независимость, а, вместе с ней, и экономичность. К сожалению, в нынешней кризисной ситуации в Украине повсеместное распространение таких жилых домов, скорее, проект будущего.

Елена Пащенко