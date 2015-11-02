В Сумской области продолжают тушить более 12 гектаров торфяников

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГосЧС в Сумской области, в Лебединском районе возле села Межирич гасят 6,8 га, в Конотопском районе возле с. Вировка - 5,5 га.

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«Для ликвидации данных пожаров от пожарно-спасательных подразделений Сумщины привлечено 33 человека и 5 единиц техники», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, возгорание торфа на площади около 30 гектаров в Глуховском, Конотопском и Лебединском районах произошли 30 октября. К тушению привлечены 17 единиц основной техники и более 70 пожарных.