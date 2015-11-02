Активисты Greenpeace перекрыли кораблю РФ въезд в порт Финляндии

Об этом сообщает Yle.

Они заблокировали порт в знак своих требований по прекращению использования каменного угля с целью получения теплоэнергии.

Девять участников акции были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и доставлены в полицейский участок, против них выдвинуты обвинения в нарушении общественного порядка.

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Как сообщал УНИАН, в 2013 году двое активистов Greenpeace были задержаны российскими пограничниками при попытке подняться на нефтяную платформу "Приразломная"компании "Газпром нефть шельф"для проведения акции против нефтедобычи в Арктике.

ФСБ России сообщило, что пограничники были вынуждены несколько раз открыть предупредительную стрельбу в Печорском море после попытки активистов проникнуть на нефтедобывающую платформу "Приразломная". Отмечается, что "на предупредительную стрельбу, сигналы об остановке судно не отреагировало".