Для восстановления экосистемы Сасика его соединят каналом с морем

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял на заседании внеочередной сессии (старого созыва).

В частности, облсовет признал необходимым восстановить природную экосистему морского лимана Сасик (Кундук) с целью предупреждения негативных санитарно-эпидемиологических рисков и решения ряда экологических, социальных и экономических проблем.

"Восстановить экосистему морского лимана Сасик путем строительства соединительного канала Сасик - Черное море и реабилитации прилегающих территорий", - сказано в решении.

Депутаты поручили Одесской облгосадминистрации до 31 мая 2016 обеспечить разработку первого этапа комплексного природоохранного проекта – непосредственно строительство соединительного канала.

Заседание сессии председателю Одесского областного совета Михаилу Шмушковичу удалось провести со второй попытки. Утром на заседание явилось только 68 из 132 действующих депутатов. Проведение этой сессии Шмушкович пояснил "необходимостью прибрать в доме" до начала работы нового состава облсовета.

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Сасик — водоем площадью около 210 квадратных километров и глубиной до 2,7 метра. В одних источниках называется озером, в других – лиманом. Расположен на юго-западе Бессарабии, в Дунайско-Днестровском междуречье, в непосредственной близости от Килийской дельты реки Дунай.

В 1970-х годах из лимана Сасик решили сделать водохранилище для пресной воды – источник орошения сельскохозяйственных земель. Водоем отгородили от моря дамбой длиной 14 километров и шириной 150 метров. Опреснить Сасик не удалось. Через некоторое время оказалось, что соленая вода негативно повлияла на черноземы, около 30 тысяч га земли оказались осолонцованы и фактически уничтожены.

Серьезные изменения произошли в местной флоре и фауне. Почти полностью уничтожены целебные лиманные грязи, что поставило под вопрос возможное развитие этой местности как курорта. Экологи неоднократно призывали власти восстановить соединение Сасика с Черным морем.