Евросоюз передал Украине установку для сжигания древесины в Чернобыльской зоне

Об этом во время официальной передачи установки сообщил исполняющий обязанности председателя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

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«Установка создавалась при финансовой поддержке Европейской комиссии и является важным шагом совместных усилий ЕС и Украины по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы», - сказал Петрук.

«Работы продолжались три года. Построенный объект поможет утилизировать сухую и другую древесину и снизит риск возникновения спонтанных лесных пожаров в зоне отчуждения», - добавил он.

По его словам, установка также является реализацией энергосберегающих технологий, поскольку полученная при сжигании древесины тепловая энергия будет использоваться для питания существующих систем теплоснабжения Чернобыля, где проживает вахтовый персонал. Стоимость установки составляет 1,25 млн евро.

Как сообщал УНИАН, ежегодно в Чернобыльской зоне отчуждения возникают пожары различных масштабов. Один из крупнейших произошел в конце апреля этого года в районе сел Буряковка, Рудня-Ильинецкая, Глинка, Лубянка Иванковского района на площади около 320 гектаров. На его локализацию потребовалось более чем сутки. При этом Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что повышения радиационного фона из-за пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения и Киевской области не было зафиксировано.

Справка УНИАН. Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, которые называют также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовалась 30-километровой зоной — запрещенная для свободного доступа территория, которая претерпела интенсивное загрязнение радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.