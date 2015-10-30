Площадь тлеющих торфяников в Киевской области за сутки уменьшилась почти на 5 гектаров

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 07 час. в 5 районах Киевской области осуществляется тушение 10 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 45,8 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в круглосуточном режиме от ГСЧС привлечено 183 чел. и 45 единиц техники.

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Вместе с тем, по данным ГСЧС, радиационный фон в г. Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 11-12 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

Радиационный фон в Зоне отчуждения составляет в среднем 23 микрорентгена на час (безопасный уровень радиационного фона до 50 микрорентген в час).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 29 октября на Киевщине тлело почти 50 гектаров торфяников.