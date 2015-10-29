Вокруг Киева продолжают тушить почти 50 гектаров торфяников

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По состоянию на 07:00 в 6 районах Киевской области тушат 12 локализованных очагов тления торфа на общей площади около 49,5 га", - говорится в сообщении.

В круглосуточном режиме от ГосЧС привлечены 231 человек и 60 единиц техники.

Также отмечается, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 12-13 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

Напомним, торфяники в Киевской области горят с конца сентября. Теперь территория возгорания сократилась со 100 до 50 гектаров. В течение этого периода в Киеве неоднократно наблюдался смог и вредное повышение концентрации опасных веществ в воздухе.