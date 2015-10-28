Швейцария доставила на Донбасс более 500 тонн препаратов для очистки воды

Конвой из 20 большегрузных трейлеров доставил в Донецк 505 тонн химических препаратов для очистки воды, передает swissinfo.ch.

Кроме того, среди гуманитарных грузов Донбассу находилось медикаменты для местных клиник. Одновременно такие же гуманитарные грузы получили люди в регионах Мариуполя и Красноармейска.

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Это уже третий конвой из Швейцарии, направленный в зону конфликта на востоке Украины. Сопровождали конвой швейцарские дипломаты из Москвы и Киева, а также представители швейцарской гуманитарной организации «Swissaid». Самый первый конвой с препаратами для очистки воды был отправлен из Швейцарии в марте 2015 года.

Стоит отметить, что тае Швейцария реагирует на проблемы с водоснабжением и на рост риска распространения в этом регионе таких заболеваний, как гепатит А. Напомним, что предприятия системы водоснабжения в Донецке не имеют в настоящей момент возможности снабжать водой регионы по обе стороны "линии соприкосновения".