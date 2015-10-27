Вокруг Киева продолжают тлеть 50 гектаров торфяников

10:48, 27 октября 2015
Экология
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В пяти районах Киевской области продолжает тлеть 10 локализованных очагов торфа на общей площади около 51,75 га.

Довкола києва продовжують гасити торфовища / УНІАН

Как сообщает пресс-служба Государственной службы из чрезвычайных ситуаций, к тушению торфа в круглосуточном режиме от ГосЧС привлечені 296 человек и 85 единиц техники.

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Также отмечается, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы и составляет в среднем 11-13 микрорентген в час (безопасный уровень радиационного фона 30 микрорентген в час).

Как сообщалось, в течение последних нескольких недель в Киевской области пытаются погасить торфяники, из-за которых в столице смог и опасное повышение концентрации вредных веществ в воздухе.

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