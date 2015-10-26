В нацпарке в Зимбабве найдены 22 трупа отравленных слонов

Как сообщили BBC в руководстве парка, предположительно, животных отравили цианидом.

По словам пресс-секретаря Национальных парков Зимбабве Кэролайн Вашайа-Мойо, в прошлом месяце при аналогичных обстоятельствах погибли по меньшей мере 40 слонов. У многих из них были отпилены бивни.

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"Нас очень заботит происходящее. Мы не можем терять слонов такими темпами", - сказала Вашайа-Мойо.

"Мы сейчас расследуем, погибли ли от отравления цианидом лишь слоны, или отравились и другие виды животных", - добавила она.

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Ранее Вашайа-Мойо сообщила о задержании четырех человек в аэропорту Хараре по подозрению в нелегальной перевозке слоновой кости.

Напомним, в декабре 2014 года власти Зимбабве сообщили о намерении продать часть слонов из национального парка Хванге. О готовности приобрести животных заявили покупатели из Китая, Франции и ОАЭ. Вырученные деньги планировалось направить на борьбу с браконьерством в парке, где в том же году от рук преступников погибло 139 африканских слонов, находящихся под угрозой исчезновения.

В 2013 году браконьеры в парке Хванге отравили цианидом 300 слонов. При этом власти Зимбабве данную цифру опровергали, настаивая, что погибло всего несколько десятков животных.