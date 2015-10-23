Экологи обвинили Opel в нарушении норм для выхлопных газов

Об этом сообщает РБК.

Оборудованный дизельным двигателем автомобиль Opel Zafira 1.6 CDTi нарушает действующие в Европе экологические нормы, так как в его выхлопных газах содержится слишком много оксида азота, объявила немецкая неправительственная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

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В отчете DUH отмечается, что в ходе проведенных ее экспертами тестов обнаружилось, что концентрация оксида азота (NOx) в выхлопах резко менялась в зависимости от режима проведения испытаний. Если задние колеса установленного на испытательный стенд автомобиля не вращались (Zafira имеет передний привод), то содержание окиси азота в выхлопах оставалось в пределах нормы. Если же задние колеса вращались, как во время обычной езды, то концентрация NOx росла, превышая установленные нормы в 2-4 раза.

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«Нормы выбросов существуют для того, чтобы чистым оставался не воздух в лаборатории, а воздух, которым дышат люди. Я не вижу технических причин для того, чтобы выбросы оксида азота резко увеличивались именно тогда, когда вращаются задние колеса. У меня нет технически правдоподобного объяснения поведению автомобиля Opel», — говорит международный транспортный консультант Аксель Фридрих, слова которого приводятся в отчете DUH.