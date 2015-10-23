Из Беларуси в Украину пытались ввезти 22 тонны радиационно загрязненной древесины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госэкоинспекции в Волынской области, сегодня, 23 октября, в автомобильном пункте пропуска через государственную границу "Доманово" специалисты отдела экологического и радиологического контроля на таможенной территории Волынской области Государственной экологической инспекции в Волынской области задержали груз сосновых изделий весом 21,85 тонн, который был радиационно загрязнен промышленным изотопом Cs – 137.

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Как говорится в сообщении, груз перевозили из Республики Беларусь в Турцию.

Нарушителя привлекли к административной ответственности. Груз возвращен отправителю.