Торфяники все еще горят: завтра в Киеве прогнозируют частичное задымление

Об этом сообщает Госсанепідслужба Украины в Киеве.

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"Погодные условия 23 октября не будут способствовать рассеиванию загрязнений в атмосферном воздухе, что, возможно, приведет к ухудшению ситуации. В связи с прогнозируемым направлением ветра (северо-западным) и неликквидацией горения в Киево-Святошинском районе при отсутствии осадков возможно частичное задымление Оболонского, Шевченковского, Святошинского и Подольского районов", - говорится в прогнозе.

Сегодня, 22 октября превышения максимальных концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы обнаружены лишь по ангидриду сернистому в контрольной точке на пр-т. Мира,2 в Днепровском районе в 1,4 раза и на вул. Привокзальная,14 в Дарницком районе в 1,6 раза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, по состоянию на 13:00, среднесуточные концентрации на всех постах наблюдения по сірчистому ангидрида не превышают предельно допустимые показатели. Регистрируются превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций в атмосферном воздухе: оксида углерода в 1,16 раз на посту № 21 (ул. Скляренко,5), диоксида азота на всех постах в 2,5 - 5,25 раз; формальдегида - на всех постах в 1,66-2,0 раза, кроме поста № 5 по пр-ту Науки,37.