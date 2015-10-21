В Якутии обнаружили почти полторы тысячи нелегальных могильников сибирской язвы

В Якутии может начаться повторная вспышка сибирской язвы, если при разработке месторождений случайно будет вскрыты незарегистрированные могильники. Об этом, ссылаясь на источник в Якутском НИИ сельского хозяйства, сообщает ТАСС.

Читайте такжеУченые: люди могут оказаться первой разумной расой во Вселенной из-за раннего формирования Земли

"Мы по архивным данным выявили более 1,4 тысячи скотомогильников сибиркой язвы на территории Якутии. В скором времени они все войдут в официальный кадастровый реестр. Зарегистрированных могильников 285", - отметили в научном учреждении.

Ученые считают, что бактерии сибирской язвы могут быть активны более 100 лет, а захоронения имеются в 30 из 35 районов Якутии.

"Очень много незарегистрированных захоронений, и может быть случайное их вскрытие. Ранее были зафиксированы заражения диких животных: оленей, волков", - отметили в НИИ сельского хозяйства.

В институте подчеркнули, что принимают меры по предотвращению повторных вспышек:"Для этих случаев у нас ведется обязательная вакцинация от сибирской язвы, эффект от которой 100%".

Отметим, что первая вспышка сибирской язвы была зарегистрирована в Якутии в Среднеколымском районе в 1811 году. Последний случай был в Мирнинском районе в 1993 году.